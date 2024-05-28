25 тыс человек посетили парк им Николая Островского в Ступине за минувшую неделю

С 20 по 26 мая парк им. Н. Островского в городском округе Ступино посетили 25 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк им. Н. Островского расположен неподалеку от центра города. В рамках завершенного в 2022 году первого этапа благоустройства специалисты провели очистку леса, проложили велосипедную дорожку и озеленили территорию. После завершения всех работ в 2023 году на центральной аллее парка появился «сухой» фонтан, который по достоинству оценят горожане в период жарких дней.

Также тут разместилась сцена для массовых мероприятий с амфитеатром. Благоустроена входная зона парка. В прилегающей к центральной аллее установлена игровая площадка для детей и павильон для мастер-классов. В зоне тихого отдыха установили беседки в историческом стиле и читальню. По периметру парка проложена велосипедная дорожка. Появилось место для выгула домашних питомцев. Парк оснастили современной системой уличного освещения, провели озеленение и установили малые архитектурные формы.

Работы по благоустройству проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Парк имени Николая Островского пользуется большой популярностью у горожан. В 2022 году был реализован первый этап благоустройства. В 2023 году мы полностью завершили работы и в Ступино появилась еще одна комфортная зона для отдыха, занятий спортом, прогулок. Мы постарались создать все условия для того, чтобы тут было интересно и удобно всем группам населения. Так, по просьбе представителей старшего поколения мы заменили скамейки на более удобные, чтобы пожилые люди чувствовали себя комфортно и могли почаще приходить в парк гулять и дышать свежим воздухом», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Парк находится по адресу: Московская область, Ступино, ул. Чайковского, вл 1.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.