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25 пар поженились в Глуховском парке Ногинска в августе

В ЗАГСе по Богородскому округу зарегистрировали свой брак более 210 пар молодоженов в августе 2024 года. Более 70 пар молодоженов пожелали зарегистрировать свой брак в Богородском городском округе из других субъектов РФ и других городов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Помимо традиционного зала в ЗАГСе, бесплатно провести торжественную регистрацию брака можно в 25 парках Подмосковья, а также в парк-отелях, усадьбах, музеях и других интересных локациях.

25 пар молодоженов Богородского округа зарегистрировали брак на выездной площадке в Глуховском парке культуры и отдыха города Ногинск в августе 2024 года.

2024 год объявлен Годом семьи и лучшие локации Подмосковья, тренды, советы профессионалов и вдохновение для семейного торжества можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.