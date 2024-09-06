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25 многодетных семей Подмосковья получили жилищные субсидии в этом году

В Подмосковье продолжается реализация подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище». В 2024 году свидетельства на право получения субсидии выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитывается 181 ребенок, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Всего за время реализации проекта с 2013 по 2024 годы жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья, в них воспитывается 2 235 детей.

Кто может принять участие

Многодетные семьи, в которых:

7 и более детей;

одновременно родилось 3 и более детей.

Требования к семье:

признание малоимущими в соответствии с законом Московской области от 22 декабря 2017 года Nº 231/2017-03;

принятие на учет нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ;

имеющие удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;

имеющие место жительства в Московской области не менее 5 лет;

ранее не получавшие земельные участки;

давшие согласие на обработку персональных данных о членах семьи.

Размер субсидии 100%:

99% — это средства областного бюджета;

1% — средства муниципального бюджета.

Размер жилищной субсидии рассчитывается, исходя из количества всех членов многодетной семьи и предельной стоимости одного квадратного метра, умноженной на норму общей площади жилого помещения с учетом имеющегося жилья у семьи.

Для чего используется выплата

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если многодетная семья или один из супругов в многодетной семье является членом жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность многодетной семьи.

Как подать заявку

обратиться в администрацию городского округа по месту жительства в Московской области, заполнить заявление и подать другие необходимые документы;

администрация городского округа принимает решение о включении семьи в число участников подпрограммы;

министерство жилищной политики Подмосковья включает семью в участников подпрограммы сводный по Московской области список многодетных семей;

семья получает сертификат на субсидию для приобретения жилья;

семья самостоятельно приобретает жилое помещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на территории Московской области в настоящее время проживает более 106 тыс. многодетных семей.

«Мы стараемся поддержать каждую — добавляем новые выплаты, индексируем старые, в прошлом году появилась комплексная услуга для родителей, воспитывающих больше трех детей — она объединила сразу 6 мер поддержки», — сообщил Воробьев.

Также по словам Воробьева, в регионе действует электронное удостоверение многодетной семьи, которое облегчает получение льгот.