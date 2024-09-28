25-миллионное дерево высадили в рамках акции «Сохраним лес» в Подмосковье

Рок-музыканты, телерадиоведущие и популярные блогеры высадили 25-миллионное дерево в рамках экологической акции «Сохраним лес», которая прошла в городском округе Балашиха.

В экоакции приняли участие лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, фронтмен группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, телеведущая Юлия Барановская и блогер Мари Добро.

Уже в третий раз к акции присоединились ведущие «Нашего радио» Александр Бон, Яна Лукьянова, Игорь Паньков, Дмитрий Ленский, Алиса Вокс, Андрей Ломанов и Игорь Седов.

«Чем больше ты своим примером привлекаешь людей к добрым делам, тем лучше — это наша с вами обязанность, делать добрые дела. Встать рано и посадить дерево. Мало посадить, нужно еще и ухаживать. Поэтому чем больше деревьев, тем светлее наша душа», — заявил Сергей Галанин.

В свою очередь Юлия Барановская рассказала, что лес, который сегодня приехали восстанавливать звездные участники, связан с самыми теплыми воспоминаниями ее детства. Еще ребенком она видела, как лес начинает восстанавливаться после пожара, как раз такими же ростками, как высаживали на акции.

Блогер-миллионник Мари Добро призвала присоединиться к акции «Сохраним лес» и помогать экологии страны, высаживая деревья. Девушка участвует в акции впервые и придерживается принципов заботы об окружающей среде.

Цель экологической акции «Сохраним лес» — высадить по всей стране 70 млн деревьев. Помощь в организации акции в Подмосковье оказали комитет по лесному хозяйству Московской области, ГБУ «Мособллес», администрация Балашихи и ОАО «РЖД».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для региона.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.