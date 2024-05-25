25 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 25 мая чтут память без вести пропавших детей, которых так и не удалось найти, филологи отмечают профессиональный праздник, а во всем мире празднуют День вина, в народе же в этот день поклоняются святителю Епифанию Кипрскому.

Международный день пропавших детей

Эта памятная дата имеет символическое значение и посвящена серьезной мировой проблеме — бесследному исчезновению несовершеннолетних при загадочных обстоятельствах. Международный день пропажи детей учредил в 1983 году президент США Рональд Рейган, посвятив его памяти исчезнувшего 6-летнего мальчика Эвиана Пейтса, который вышел из дома 25 мая 1979 года, но так и не дошел до школьного автобуса.

В конце 80-х в США не было ни одной организации, которая бы занималась поиском пропавших детей. Мальчика искала только полиция и добровольцы в течение нескольких лет, но так и не сумели его найти.

Памятную дату принято отмечать просветительской деятельностью: школьникам рассказывают о том, что нельзя брать из рук незнакомцев еду и тем более идти за ними, если они уговаривают куда-то пойти. Родителям раздают листовки, а в средствах массовой информации транслируют тематические истории, радуются за тех детей, которые вернулись домой и вспоминают без вести пропавших несовершеннолетних.

День филолога

Ежегодно профессиональный праздник 25 мая праздную специалисты, чья работа напрямую связана с изучением и передачей знаний другим поколениям о речи и письменности. День филолога объединяет учителей литературы, русского и иностранных языков, сотрудников библиотек, исследователей и преподавателей.

День филолога пока не имеет официального статуса в России, но уже стал частью празднования Дня славянской письменности и культуры, которая отмечается как раз 25 мая.

Всемирный день вина

Целью Всемирного дня вина является популяризация напитка и продвижения культуры его потребления в разных странах мира. Празднование Дня вина отличается в разных государствах. В Италии 25 мая принято устраивать дегустации вин, а в Хорватии устраивают целые винные фестивали.

Россияне чаще всего просто поднимают бокал любимого напитка в честь праздника вместе с близкими людьми. В некоторых городах проходят экскурсии по винодельням.

Епифанов день

Народный праздник Епифанов день посвящен памяти епископа, святителя Епифания Кипрского, который является одним из ранних отцов церкви. Как правило, в этот день зацветает рябина, поэтому за праздником закрепилось и второе название — Рябиновка.

Согласно приметам, если в этот день обратиться к рябиновому дереву, то дом беды, несчастья и сглазы обойдут стороной семью и близких, а в их домах не возникнет пожаров.

Именины

Именины 25 мая отмечают Герман, Ермоген, Дионисий, Иван, Семен и Евдокия.