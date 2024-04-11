25 команд Подмосковья поучаствуют в региональном этапе чемпионата «Знание.Игра»

18 апреля в Москве состоится региональный этап Всероссийского чемпионата «Знание. Игра» в формате «Что? Где? Когда?». В нем примут участие 25 команд школьников и студентов колледжей из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Командам предстоит продемонстрировать свои знания, смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие широкий круг тем.

По итогам региональных финалов, которые проходят с 8 по 19 апреля в 11 федеральных округах, определятся 4 лучшие команды каждого из округов. Они отправятся в федеральный финал, который состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» в мае 2024 года.

Также отдельным этапом интеллектуального чемпионата станет онлайн-кубок «Знание. Игра». Заключительная игра регионального этапа подарит еще один шанс получить путевку в финал. Вместе с участниками онлайн-кубка за победу поборются команды, которым не удалось пройти в федеральный финал на предыдущих играх.

Участниками федерального финала соревнования станут 75 команд: 35 лучших по итогам отборочных игр, 20 команд-лидеров онлайн-кубка «Знание. Игра», а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».

Всероссийский турнир по игре «Что? Где? Когда?», вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий «Знание. Игра», стартовал в октябре 2023 года.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе «Знание. Игра» в социальной сети ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.