25 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

День моряка

Фото - © РИА Новости

Его еще называют Днем мореплавателя. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что их вклад в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим.

Праздник посвящен именно морякам торгового флота. По статистике, ими осуществляется 80% всей мировой торговой деятельности. К тому же, благодаря труду моряков, на протяжении многих веков проводили международные морские перевозки и общение между разделенными океанами и морями народами.

День дружбы и единения славян

Фото - © Медиасток.рф

25 июня славяне всего мира, а это более 300 млн человек, отмечают День дружбы и единения славян. Этот праздник был учрежден в 90-х годах ХХ века, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить культуру и многовековую связь друг с другом.

Славяне представляют собой одну из крупнейших языковых и культурных общностей народов мира. Они составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, Австралии и в странах Америки.

День работника статистики в России

Фото - © Freepik, mindandi

Свою историю органы статистики страны ведут с 1811 года, когда манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня, было учреждено министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь появилось Статистическое отделение.

Одной из важнейших и сложных задач, решение которых было возложено на Статистическое отделение стала всеобщая перепись населения Российской империи, включая полный цикл ее проведения: подготовку, проведение, подсчеты (обработка информации), систематизацию. Первую подобную процедуру в стране провели в 1897 году.

Задачи современного Росстата по-прежнему связаны со сбором, анализом и систематизацией информации о социальных, экономических, демографических и других процессах, происходящих в российском обществе.

Глобальный день Beatles

Фото - © Wikipedia.org

Этот появился в 2009 году и с тех пор празднуется регулярно. Дата выбрана неслучайно, так как 25 июня 1967 года ливерпульская четверка выступила в эфире Our World с песней All You Need Is Love. В эту песню моментально влюбились миллионы людей, и через некоторое время ее начали называть «гимном десятилетия».

Как объяснила инициатор праздника Фэйт Коэн, это просто день, чтобы выступить за хорошие идеи и поделиться добрыми намерениями.

День рождения архитектора Антонио Гауди

Фото - © Wikipedia.org

Он родился 25 июня 1852 года в городе Реус в Каталонии. Гауди с детства страдал ревматизмом, поэтому не мог играть с другими детьми. Ограниченная из-за этого подвижность обострила наблюдательность будущего архитектора, открыла мир природы, ставший главным источником вдохновения. Он окончил Провинциальную школу архитектуры в Барселоне.

Стиль, в котором творил архитектор, относят к модерну. Но фактически он использовал элементы самых разных стилей, подвергая их творческой переработке.

За всю жизнь Гауди создал свыше 20 архитектурных шедевров. Многие из них включены в перечень «Всемирного наследия ЮНЕСКО». Это и Саграда Фамилиа — Собор Святого семейства в Барселоне, и винные погреба Гуэля, и парк Гуэля, и дом Бальо, и дом Мила.

День рождения писателя Джорджа Оруэлла

Фото - © Wikipedia.org

Английский писатель и публицист, автор антиутопических произведений родился 25 июня 1903 года, настоящее имя Эрик Артур Блэр. В 1921 году Блэр окончил Итонский колледж. В 1922 году будущий писатель нанялся в королевскую полицию и отбыл в Бирму, где служил до 1927 года.

В 1927 году Оруэлл подал в отставку и уехал в Европу, решив стать писателем, о чем мечтал с детства. Первая его книга «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» вышла в 1933 году. Самыми известными произведениями Оруэлла считаются «Скотный двор» и «1984».

Именины

Сегодня именины празднуют Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан.