248 выпускников Балашихи награждены медалями «За особые успехи в учении»

Высокую награду отличникам вручил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В церемонии также приняли участие депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, заместитель главы городского округа Лилия Татевосян, начальник управления по образованию Александра Зубова и педагоги округа.

«Дорогие выпускники, вы уже доказали, что способны быть лучшими — это результат вашего труда, упорства и стремления к знаниям. Впереди самостоятельная жизнь и выбор профессии. Сохраняйте стремление к успеху, и у вас все получится. Благодарю учителей за преданность делу, а родителей — за поддержку и любовь», — сказал Сергей Юров.

Также в рамках мероприятия выпускникам вручили премию главы городского округа Балашиха за достижения в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта. В этом году лауреатами стали 45 человек.

«Я хочу связать будущее с экономикой. Благодарен своим учителям за отличную подготовку к ЕГЭ по математике, мне это во многом помогло. Школа навсегда останется важной частью моей жизни. Выпускникам желаю верить в себя, ставить цели и настойчиво идти к ним», — поделился выпускник Даниил Бортников.

В 2025 году из школ Балашихи выпускаются 2384 одиннадцатиклассника. 37 из них сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. 209 выпускников удостоены серебряных медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.