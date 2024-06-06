24 выпускника Балашихи получили 100 баллов за первые три экзамена

Выпускникам Балашихи уже начали приходить итоги первых ЕГЭ. Результаты отличные — 24 стобалльника. И это только за три предмета: география, литература и химия, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Впервые за все время сдачи ЕГЭ по географии в округе есть стобалльник.

Из тех ребят, кто выбрал литературу, 17 сдали ее на 100 баллов. Это лучший результат за три года.

На высший балл химию сдали 6 балашихинцев. Это также лучший результат за три года.

Всего в Московской области уже 220 стобалльников. 10% из них из Балашихи.

Позади экзамены по русскому, математике, литературе, географии, физике, химии и обществознанию. Результаты совсем скоро станут известны.

Впереди у ребят ЕГЭ по иностранным языкам, биологии, истории информатике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.