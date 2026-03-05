24% россиян начали регулярно использовать генеративный ИИ

В 2025 году 24% трудоспособных россиян используют генеративный ИИ в формате чат-ботов — на 7 п.п. больше, чем годом ранее, сообщает Сноб .

По данным МТС AdTech и MWS AI, среди россиян до 64 лет ИИ-функциями в поисковых системах пользуются 72%, среди аудитории до 55 лет — 81%.

52% опрошенных выбирают отечественные нейросети. При этом их доля за год снизилась с 77% до 52%, тогда как популярность зарубежных сервисов выросла с 23% до 48%.

По числу уникальных пользователей лидируют «Алиса AI», ChatGPT, Gemini и Perplexity. Самый заметный прирост аудитории показали GigaChat и Deepseek. Последний стал самым популярным приложением в России в 2024 году.

32% респондентов используют генеративный ИИ только для личных целей, 30% — и для работы, и для повседневных задач, 10% — исключительно в профессиональной деятельности.

В работе нейросети чаще применяют для написания и редактирования текстов, поиска бизнес-информации, создания иллюстраций и расчетов. В личных целях — для умного поиска, генерации изображений, консультаций и общения.

В число регионов-лидеров по числу пользователей вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Новосибирская, Свердловская, Ростовская и Самарская области, а также Башкортостан и Татарстан.

