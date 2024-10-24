24 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Российский день без бумаги, День подразделений специального назначения ВС РФ, День Организации Объединенных Наций и Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

Российский день без бумаги

Ежегодно осенью по всему миру проходит международная «безбумажная» кампания. Ее тезис: «Научимся использовать бумагу рационально!». В России День без бумаги отмечают в четвертый четверг октября. В этот день компании объединяются, чтобы рассказать о сокращении нерационального расхода бумаги.

Экономия или переработка тонны бумаги сохраняет 17 деревьев, 3 куб. м земли, 26 тыс. литров воды, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества. При этом за последние 20 лет расход бумаги увеличился на 26%, а объем вырубки леса в несколько раз превышает объем его естественного восстановления.

День подразделений специального назначения ВС РФ

День спецназа отмечают каждый год, он утвержден указом президента еще в 2006 году. Начало истории спецназа — в 1918 году, когда были созданы части особого назначения. Они боролись с басмачеством в Средней Азии и повстанцами.

Сегодня спецназ предназначен для антитеррористической борьбы. Бойцы разыскивают и задерживают вооруженных и опасных преступников, освобождают заложников, выполняют правительственные задачи. В этот день в подразделениях проходят торжественные и памятные мероприятия.

День Организации Объединенных Наций

День ООН провозгласили в октябре 1947 года. Организация создана с целью поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между странами. В 1971 году Генассамблея рекомендовала государствам-членам отмечать его как национальный праздник.

На сегодня в ООН входят 193 страны. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. В этот день проходят встречи, «дискуссионные столы», собрания, выставки. Традиционно в праздник секретарь ООН выступает с обращением к мировому сообществу.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Это опасное заболевание поражает нервную систему человека, вызывает паралич, атрофию мышц, приводит к инвалидности или смерти. Болезнь может развиться в любом возрасте, но чаще поражает детей до пяти лет. Вакцина против полиомиелита появилась в 1950-х. Ее разработали американские вирусологи.

В наши дни большую тревогу у врачей вызывает отказ родителей от вакцинации, которая позволяет предотвратить заболевание. При этом лекарств от полиомиелита не существует. Традиционно в этот день теплые слова адресованы медикам, которые разрабатывают прививки, чтобы избавить людей от опасных болезней.

Именины

В этот день свои именины отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Филипп.