24 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с праздником поздравляют всех мам, также свой профессиональный праздник отмечают работники свеклосахарной отрасли РФ. Кроме того, в этот день в 1927 году открыли Московский театр оперетты.

День матери в России

Он отмечается в последнее воскресенье ноября. Этот день воздает должное материнскому труду, бескорыстной жертве матери ради блага детей и для повышения социальной значимости материнства.

Это праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

В честь праздника проводится множество разных мероприятий. Но самыми трогательными становятся те, что организуют в детсадах и школах, где дети дарят мамам не только добрые слова и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера.

День моржа в России

В 2008 году Всемирный фонд дикой природы и Совет по морским млекопитающим выступил с инициативой внести в календарь День моржа — самого крупного ластоногого обитателя северного полушария планеты.

Дата праздника связана с календарем передвижения моржей. Именно в конце ноября эти большие животные покидают арктическое побережье Чукотского моря, чтобы перезимовать в Беринговом проливе. В этот период моржи очень уязвимы.

Существуют две основные причины гибели этих животных и обе — вина человека. Первая — экологическая, глобальное потепление сокращает места лежбищ моржей и в давке на небольших островках погибает множество малышей. Вторая — вторжение человека на их территорию. Браконьерство носит массовый характер, и сейчас атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа уже внесены в Красную книгу России.

День работника свеклосахарной отрасли России

Данный профпраздник отмечается в последнее воскресенье ноября. В РФ сахарную свеклу перерабатывают около 70 заводов, которые являются градообразующими социально ответственными предприятиями и важнейшими налогоплательщиками в бюджеты регионов страны.

Сахар — это натуральный продукт, созданный природой. Он накапливается в корнеплодах сахарной свеклы в процессе фотосинтеза, поэтому фактически свекловичный сахар — это результат взаимодействия солнца, воздуха и воды.

История отечественной свеклосахарной промышленности начинается в 1802 году со строительства в стране первого свеклосахарного завода в Тульской губернии.

В 2024 году одновременно с профессиональным праздником отмечается и 222-летие с начала промышленного производства свекловичного сахара в России.

День эволюции

24 ноября 1859 году на полках магазинов появился огромный, по тем временам, тираж книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». К вечеру ни одного издания было уже не достать. Этот день принято считать днем появления теории эволюции живой природы или дарвинизма.

Общество раскололось надвое. Одни боролись за новую теорию, другие — против нее. Однако саму эволюцию ученые признали еще при жизни Дарвина, а вот к принятию естественного отбора пришли почти на два века позже.

Интересно, что именно 24 ноября, только 1974 года, группа археологов обнаружила в Эфиопии скелет женской особи человекообразного существа — австралопитека Люси. Она считается праматерью человечества. Люси умела ходить на двух ногах, хотя ее мозг был еще близок скорее приматам, чем людям. Она погибла в возрасте 25-30 лет, а спустя 3,2 млн лет произвела фурор в научном мире.

Федор Студит, Федор Мороз

Византийский монах Федор получил прозвище Студит в честь Студийского монастыря, где поселился со своими учениками в VIII веке. Но русский народ истолковал его второе имя по-своему, плотно связав день памяти святого с наступающей стужей, поэтому он также стал Федором Морозом.

На Руси говорили «Федор Студит землю студит» и советовали провести этот день поближе к печке. Если же 24 ноября было сыро, значит оттепель продержится до самого 4 декабря.

А еще смотрели на звезды, если их много, то и урожай грибов и ягод большим будет.

Открытие Московского театра оперетты

В 1927 году в Москве был создан Театр оперетты. Его отцом основателем считается всемирно известный актер и режиссер Григорий Ярон. Первой постановкой на сцене театра стала оперетта Багриновского «Игра с джокером».

Вслед за классиками Оффенбахом, Штраусом, Легаром, Абрахамом в афише появились советские композиторы Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович и Юрий Милютин.

Сегодня Московский театр оперетты не только поддерживает традиции своего жанра, но и развивает современный мюзикл. Трудно недооценить популярность российских версий мюзиклов «Ромео и Джульетта» и «Нотр-Дам де Пари», представленных на сцене этого театра.

За годы работы Московский театр оперетты выпустил свыше 250 премьер, которые неизменно вызывают огромный интерес у зрителей и критиков. Главные достижения лежат в области современного осмысления и постановки классики, а также создания и развития советской и российской оперетты, произведения которой были популярны в Европе.

День рождения полководца Александра Суворова

Великий русский полководец родился 24 ноября 1729 года в семье генерала русской армии, что и определило его дальнейшую судьбу. В 17 лет он пошел на военную службу капралом и с упорством закалял свое слабое болезненное тело.

Одной из самых ярких его побед стал штурм неприступной турецкой крепости Измаил. А переход через Альпы стал заключительным этапом полководческой деятельности Суворова. Расцветший в век императрицы Екатерины II он так и не смог найти общий язык с ее сыном и наследником Павлом I. Суворов был удостоен всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов.

Суворов был отмечен современниками как храбрый и хладнокровный офицер. Он умер 18 мая 1800 года в Петербурге и был похоронен в Александро-Невской лавре.

День рождения педагога и писателя Дейла Карнеги

Он родился в 1888 году на ферме в штате Миссури (США). Жил в небогатой семье, но получил хорошее образование, окончил педагогический колледж, на предпоследнем курсе которого открыл в себе способности к публичным выступлениям.

После учебы Карнеги пробовал себя в торговле, на актерском поприще и наконец стал преподавателем ораторского мастерства.

Он разработал собственную систему обучения коммуникативным навыкам, создал «Институт эффективного ораторского искусства и человеческих отношений» с филиалами по всему миру, написал популярные и сегодня книги, среди которых издания «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Как вырабатывать уверенность и влиять на людей».

Умер Карнеги от лимфогранулематоза 1 ноября 1955 года в США.

Именины

В этот день именины празднуют Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей и Федор.