24 незаконно установленных нестационарных торговых объектов снесли в Жуковском

«В рамках поручения губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем вести работу по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов», — сообщил глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Он также отметил, что на территории муниципалитета выявлено 48 таких незаконных торговых объектов.

«На данный момент снесено уже 24, из низ 3 — за прошедшую неделю. Работа в этом направлении продолжается: на сегодняшний день дела по оставшимся на территории города нестационарным торговым объектам находятся в суде», — добавил глава городского округа Жуковский.

Нестационарные торговые объекты в Жуковском уже были демонтированы на улицах Нижегородская, Мясищева, Гагарина, Лацкова, Чкалова, Дугина.

Работа в этом направлении на территории городского округа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.