24 «народные» тропы благоустроят в Дмитровском округе в 2024 г

Программа «Пешком» стартовала по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2021 году. Ее задача — обустроить дорожки во дворах и сделать комфортными пешеходные маршруты, которыми пользуются жители. В этом году в Дмитровском округе будут благоустроены 24 «народные» тропы, сообщается на сайте администрации горокруга.

На сегодняшний день работы уже выполнены по 13 адресам. Например, в поселке Новосиньково благоустроена пешеходная дорожка от дома № 28 до школьной аллеи, также появилась обустроенная дорожка от Яхромской школы № 3 до д. 54 на ул. Вокзальной Яхромы.

«За последние два года мы благоустроили около 50 тропинок. Проводится обустройство протоптанных жителями «народных» троп к магазинам, школам, автобусным остановкам и другим важным объектам. Все дорожки в рамках этой программы обустраиваются по одному стандарту: ширина не менее двух метров», — прокомментировал глава Дмитровского г. о. Илья Поночевный.

С полным перечнем адресов, где появились новые пешеходные тропы, можно ознакомиться на сайте муниципалитета в разделе «Комфортная среда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.