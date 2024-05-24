24 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отметить День славянской письменности и культуры или Европейский день парков. С профессиональным праздником 24 мая поздравляют работников отделов кадров. А еще в этот день родились писатель Михаил Шолохов и поэт Иосиф Бродский.

День славянской письменности и культуры

Фото - © Милютин Станислав Викторович. личная фотография/Wikipedia.org

Ежегодно 24 мая празднуется День славянской письменности и культуры и почитается память святых Кирилла и Мефодия.

Считается, что славянская письменность появилась примерно в 863 году. Алфавит назвали «кириллицей» в честь имени, которое один из братьев-монахов Константин получил, приняв монашество.

Старший брат Мефодий активно помогал в деле образования славян, но именно Кирилл занимался преобразованием греческой азбуки для правильной передачи славянских звуков. В результате были созданы две азбуки — глаголица и кириллица, а также переведены на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

Европейский день парков

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Дата празднования была выбрана в связи с 24 мая 1909 года. когда в Европе были созданы первые национальные парки — это были 9 нацпарков в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы.

Этот день направлен на подъем профиля заповедников Европы, а еще для общественной поддержки их работы. Еще он символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий.

День кадровика в России

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В России с 2005 года начали отмечать День кадровика. Инициатором этого выступил Всероссийский кадровый конгресс.

Дату выбрали в честь выхода в 1835 году постановления «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это был первый документ, регулирующий отношения между работниками и работодателями.

Сегодня практически в каждой компании есть специалисты, занимающиеся подбором сотрудников, их приемом на работу, адаптацией, обучением, социальными льготами, мотивацией и увольнением.

Есть в российском календаре еще один День кадрового работника — 12 октября. Этот день выбрали в честь принятия Народным комиссариатом юстиции «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской милиции», когда в 1918 году были созданы кадровые аппараты в ОВД.

День валяния в траве

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Необычный праздник отмечают в конце весны. В это время трава нежная, ярко-зеленая, на полянках много цветов, и в воздухе благоухание.

В этот день можно вспомнить детство. А если погода позволяет, то сесть на велосипед, машину или прогуляться пешком до большой травы и окунуться в нее.

Мокий Мокрый

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По православному календарю в этот день почитали память священномученика Мокия. В народе он получил прозвище Мокрый. Во-первых, из-за созвучия с именем. Во-вторых, по погоде — на 24 мая часто выпадает дождливая погода.

На Мокия не принято было обрабатывать землю. Считалось, что результата это не принесет — все посевы побьет град. А вот дождю в этот день очень радовались, старались выйти и вымокнуть под ним. Люди верили, что дождевая вода на Мокия Мокрого подарит красоту и силу волосам.

День рождения писателя Михаила Шолохова

Фото - © Семья М. А. Шолохова (апрель 1941 года). Слева направо: Мария Петровна с сыном Мишей, Александр, Светлана, Михаил Шолохов с Машей./Г. Вайля. http://stihi.pro/944-tihiy_don.html, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18374039

24 мая 1905 года на хуторе станицы Вешенской в крестьянской семье родился Михаил Шолохов. У него не было достойного образования, во времена революции и гражданской войны было не до этого. Читать и писать Шолохов научился в церковно-приходской школе, поступил в гимназию, но окончить ее не успел.

После участия в боях с белогвардейцами на Дону будущий писатель приехал в Москву и попал в сообщество литераторов «Молодая гвардия», где начал пробовать писать. Впоследствии его легендарный «Тихий Дон» был оценен великими писателями и отмечен Нобелевской премией.

День рождения поэта Иосифа Бродского

Фото - © Anefo / Croes, R.C.. [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), 1945-1989 Bestanddeelnummer 934-3497, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20440470

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Его назвали в честь «отца всех народов» — Сталина, что было достаточно символично, учитывая его «несоветское» творчество.

Первые стихи Бродский написал в 16 лет и достаточно быстро понял, что будущее свое видит только в поэзии. Но советский литературный мир отнесся к его гению неоднозначно.

В 1964 году его отправили в ссылку «за тунеядство», но пять лет отбывания в Архангельской области заменили 1,5 годами благодаря заступничеству Ахматовой, Маршака, Шостаковича и других деятелей искусства. В 1972 году Бродский эмигрирует в США, где находит признание. В 1987 году получает Нобелевскую премию, позднее умирает в Нью-Йорке от инфаркта.

Именины

Именины в этот день отмечают Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил и Ростислав.