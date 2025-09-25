24 кандидата претендуют на место в Молодежном парламенте Химок

В Химках состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур в Молодежный парламент при Совете депутатов. Этот совещательный орган объединяет молодых активистов для обсуждения инициатив по развитию муниципалитета, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

За включение в состав парламента боролись 24 кандидата. Все они уже участвуют в общественной жизни округа: помогают в волонтерских проектах, организуют культурные мероприятия и участвуют экологических акциях.

В состав конкурсной комиссии вошли глава округа Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный депутат Евгений Иноземцев и специалисты в сфере молодежной политики.

«Важно, что вы проявляете инициативу и готовы предлагать свои идеи. Молодежный парламент дает возможность обсудить их и воплотить в жизнь», — подчеркнула Елена Землякова.

Среди претендентов — одиннадцатиклассник школы № 8 имени Матвеева Максим Силин. Он помогает в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, навещает ветеранов и участвует в экологических акциях. Еще одна кандидатка — Елена Тараненко, организатор фестивалей и творческих конкурсов для женщин всех возрастов.

«Будущее нашей страны, как и Химок, связано с молодым поколением. Мы готовы поделиться с вами опытом и знаниями, чтобы вы могли реализовать свои идеи», — отметил Сергей Малиновский.

Молодежный парламент открывает площадку для прямого участия в развитии города, диалога с властью и реализации значимых проектов. Здесь молодые люди могут не только воплощать социально важные инициативы, но и строить собственную карьерную траекторию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.