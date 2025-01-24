24 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день отмечается несколько значимых дат, в число которых попадает самый вкусный праздник — Международный день эскимо — и самый веселый — День смеха от живота.

Международный день образования

24 января отмечается важное событие — Международный день образования. Этот день призван напоминать о значении образования для каждого человека и общества в целом. Основная цель праздника — повышение осведомленности о необходимости доступного качественного образования для всех и продвижение устойчивого развития.

Организация Объединенных Наций подчеркивает роль образования как основы для достижения мира и процветания. В этот день в разных уголках мира проходят образовательные мероприятия, конференции и акции, нацеленные на улучшение образовательной политики и практики.

День памяти жертв политических репрессий казачества

Сегодняшний день имеет особое значение для отдельных регионов и сообществ. В эту дату отмечается День памяти жертв политических репрессий казачества. Это траурное событие, напоминающее о трагических эпизодах в истории казачества, когда в результате политических репрессий были расстреляны, отправлены в лагеря или подвергнуты принудительному переселению тысячи казаков.

Цель этого дня — не только почтение памяти жертв, но и сохранение исторической памяти о тяжелых временах, пережитых казачьими общинами, а также просвещение населения о значении казачества в истории страны.

Международный день эскимо

В 2025 году 24 января любители сладкого будут отмечать особенный праздник — День эскимо. Это замечательный повод побаловать себя вкуснейшим лакомством в шоколадной глазури на палочке.

Появлению этого десерта мы обязаны владельцу кондитерской лавки из города Онава. Христиан Нельсон, наблюдая за юным покупателем, который никак не мог определиться между шоколадкой и мороженым, придумал объединить два лакомства. Так в 1920 году родилась идея покрыть сливочное мороженое шоколадной глазурью.

Изначально десерт получил название «эскимо-пай», что означало «пирожок эскимоса». Спустя два года, 24 января 1922 года, Нельсон официально зарегистрировал патент на свое изобретение — «глазированное мороженое на палочке». Позже из названия исчезло слово «пай», и лакомство стало известно просто как «эскимо».

Именно поэтому дата 24 января была выбрана для празднования Международного дня эскимо, став символом рождения всеми любимого десерта.

Всемирный день смеха от живота

24 января отмечается необычный и веселый праздник — Всемирный день смеха от живота. Этот день призван напоминать нам о важности смеха и радости в нашей жизни. Смех поддерживает эмоциональное здоровье, снижает стресс и способствует укреплению отношений между людьми.

Во всем мире люди устраивают мероприятия, забавные конкурсы и смотрят комедии, чтобы развеселиться и посмеяться от души. В этот день принято делиться с другими радостью, рассказывать анекдоты и интересные истории, чтобы вызвать улыбку на лице близких.

Федосеев день

В эту дату также отмечается Федосеев день, в народе известный как праздник в честь праведного Федосея Великого. В этот день вспоминают его жизнь и подвиги. Федосей Великий был основателем общежительных монастырей и известен своей благочестивой жизнью.

Народные традиции этого дня включают в себя различные обряды и верования, связанные с домашним хозяйством и скотоводством, так как Федосей почитался покровителем этих сфер деятельности. Люди совершали обход своих жилищ, молясь о здоровье и благополучии, а также проводили ритуалы очищения. Этот день служил напоминанием о важности труда и верности традициям.

Именины

Именины сегодня отмечают Федор, Теодор, Степан, Николай, Михаил, Иосиф, Вольдемар, Владимир и Виталий.