24 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

24 декабря 2024 года отмечают День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками, Сочельник, Никонов День. Также в эту дату приняли закон «О собственности в РСФСР»

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками в 1790 году

24 декабря 2024 отмечают День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками. Дату учредили в 1995 году.

Она посвящена одному из ключевых событий во времена русско-турецкой войны, которая шла с 1787 по 1791 год. Измаил был местом, из которого тогдашний противник наносил удары на Дунае.

Взять под контроль крепость было сложно. С юга она была окружена Дунаем. Вокруг турки создали рвы шириной 12 метров и глубиной до 10 метров. В самом городе построили оборонные позиции.

Несмотря на это, 22 декабря 1790 русские войска за девять часов победили турков и установили контроль над городом.

Католический праздник Сочельник

Западные христиане 24 декабря отмечают Сочельник. Он происходит от «сочива». Это специальная каша из зерна, в которую добавляют мед и фрукты.

Сочельник широко отмечают в странах Запада. Дата считается семейной и празднуется католиками накануне Рождества Христова.

День принято проводить в кругу семьи. Отец семейства читает молитву, а затем приступает к трапезе.

Никонов день

24 декабря 2024 года отмечают Никонов день. Он посвящен памяти преподобного Никона Печерского, который был монахом Киево-Печерского монастыря.

Мужчина родился в XI веке. Его семьи была известной, жила в достатке. В 1096 году половцы атаковали киевские земли. Тогда Никона пленили совместно с Евстратием, а также иными монахами монастыря.

Мужчина был невольным на протяжении трех лет. Он редко ел и вынужден был выносить мучения. Через некоторое время Никону подрезали жилы, чтобы он не смог убежать. Однако мужчина будто испарился, находясь на глазах у своей стражи.

В древние времена на Руси говорили: «Никон стоит у икон». Каждое 24 декабря ему молились и просили защитить от злой силы.

Принятие закона «О собственности в РСФСР»

В этот день в 1990 году был принят закон «О собственности в РСФСР». Благодаря ему в первый раз в советской России появился термин «частная собственность». До этого правительством регулировались только понятия государственной, общественной собственности и кооперативов.

Благодаря новому закону имущество обретало разный статус. Оно могло принадлежать и конкретному человеку, и государству.

Именины

Сегодня именины у Емельяна, Викентия, Данила, Леонтия, Ивана, Николая, Петра и Терентия.