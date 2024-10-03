23 ученых из МФТИ в Долгопрудном вошли в рейтинг самых цитируемых ученых мира

Опубликован ежегодный рейтинг наиболее цитируемых ученых мира по версии издательского дома Elsevier. Всего в рейтинге по общему числу цитирований около 200 тыс. лучших ученых мира. Из 980 российских ученых, попавших в рейтинг, 23 представляют МФТИ, который располагается в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рейтинг вычисляется на основе показателей для конкретной области науки без учета самоцитирований. Расчет производился с использованием всех профилей авторов Scopus по состоянию на 1 августа 2024 года.

Поясним, Scopus — это международная база данных рецензируемой научной литературы.

Всего в рейтинге по общему числу цитирований около 200 000 лучших ученых. Из 980 российских ученых, попавших в рейтинг, 23 представляют МФТИ.

Страна должна знать своих героев: Ахмедов Эмиль, Балакин Константин, Баранов Денис, Васильев Михаил, Винник Денис, Виноградов Алексей, Габидулин Эрнст, Катанин Андрей, Киселев Валерий, Крайнов Владимир, Манько Владимир, Николаев Николай, Панюков Сергей, Поляк Борис, Попов Сергей, Райгородский Андрей, Саловьев Виктор, Свинцов Дмитрий, Толстихин Олег, Трибельский Михаил, Федоров Александр, Шалин Александр, Шляпников Георгий.

«Поздравляем наших ученых и желаем им интересных открытий, больших успехов и новых побед!» — отмечает пресс-служба администрации.

Ранее ученые МФТИ в Долгопрудном открыли новый подход к тестированию кардиотоксичности лекарств. Инновационный метод позволяет выявить такие вещества на этапе доклинических исследований. Разработанная сотрудниками лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ система получила название i-CARDIO.



Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.



«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.