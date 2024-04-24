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23 тыс жителей Серпухова проголосовали за нуждающиеся в благоустройстве локации

15 марта стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. К 17:00 23 апреля на сайте проголосовало более 750 тыс. человек. В городском округе Серпухов 23 апреля к этому времени в голосовании приняли участие 23 380 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В городском округе Серпухов на голосование вынесены следующие территории:

сквер с детской игровой площадкой (г. Серпухов, ул. Крюкова, дом № 8);

пешеходная зона (г. Серпухов, ул. Новая, от дома № 23А до дома № 26Б);

сквер с памятником (г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик);

парк Питомник (г. Серпухов, ул. Советская).

До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодняшний день 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 горокругов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.