23 праздника во дворах Люберец пройдут в январские каникулы

Традиционный зимний фестиваль «Новогодние традиции» в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» проходит в городском округе Люберцы. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Мероприятия стартовали 2-го и продлятся до 9-го января. В рамках фестиваля творческие бригады с Дедом Морозом и Снегурочкой проведут интерактивные программы для маленьких люберчан в 23 дворах округа. Мероприятия пройдут в Люберцах, Дзержинском, Томилино, Октябрьском, Марусино, Красково, Верхнем Мячково и др.

«Фестиваль „Новогодние традиции“ проводим в округе уже третий год подряд. Нашу инициативу ежегодно поддерживают управляющие компании. Ожидаем, что, как и годом ранее, фестиваль охватит почти тысячу юных люберчан», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также для жителей округа в январские каникулы работают три катка с искусственным льдом — на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая в Люберцах.

С полной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.