23 пары поженились на станции столичного метро «Маяковская» в 2024 году

В рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» горожане могут заключить брак в необычных местах столицы. Так, в этом году на станции метро «Маяковская» поженились 23 пары, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Последние свадебные церемонии в 2024 году прошли в ночь с 23 на 24 ноября. Их провели сотрудники столичных ЗАГСов. Все пары заключили брак в красивые и символичные даты, в том числе 7 июля, 18 августа, 29 сентября и 24 ноября.

Свадьбы прошли ночью, благодаря чему сохранилась атмосфера праздника. Также такие ночные церемонии не мешают другим пассажирам. Первые семейные фотографии молодожены сделали в поезде «Москва-2024».

Транспортный комплекс столицы уже на протяжении трех лет участвует в проекте «Новые адреса счастья», предоставляя площадки для свадебных церемоний. Всего за это время на станции «Маяковская» поженилась 71 пара.

Ранее в Москве начался прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году. Подать заявление можно как онлайн, так и во дворцах бракосочетания.