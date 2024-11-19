В Москве начался прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году

Московские ЗАГСы начали прием заявлений на следующий год для выездной регистрации брака. Подать заявление можно как онлайн, так и во дворцах бракосочетания, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря проекту мэра Москвы „Новые адреса счастья“, который стартовал более пяти лет назад, москвичи могут сделать свои свадьбы еще более уникальными и запоминающимися. За это время было проведено свыше 60 тысяч церемоний вне традиционных загсов, например в особняке Спиридонова, на стадионе „Спартак“ и станции метро „Маяковская“», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что с каждым годом такая услуга становится более популярной. Так, за 10 месяцев этого года брак зарегистрировали 11,5 тыс. пар, что на 20% больше, чем в такой же период 2023 года.

По словам вице-мэра, на свадебный сезон будущего года сейчас доступно свыше 10,5 тыс. слотов на популярных площадках.

Как добавила Ракова, в Москве провели опрос среди пар, планирующих свадьбу на 2025 год, и выяснили какие даты для них предпочтительнее. В городе подготовили расписание бракосочетаний. Так, регистрации брака проведут в красивые и популярные даты, например, 05.02.2025, 14.02.2025, 25.05.2025, 25.07.25, 08.08.25 и т. д.

Для проведения торжественных церемоний в мегаполисе подготовлены свыше 50 площадок, среди них дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Подобрать место каждая пара может с помощью сервиса «Наша свадьба» на mos.ru.