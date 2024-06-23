23 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

23 июня отмечают Международный олимпийский день. Также в этот день празднуют День балалайки.

Международный олимпийский день

Каждый год 23 июня празднуют Международный олимпийский день. Он появился как память о возрождении олимпийского движения в современности.

Идею об установлении специального праздничного дня одобрили на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице в 1948 году. Праздник направлен на пропаганду спорта в мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных навыков.

Каждый год в этот день проводят спортивные мероприятия, забеги, спортивные семинары и олимпийские уроки для детей и взрослых. Благодаря этому дню среди людей продвигают олимпийские ценности и идеалы.

День балалайки

В РФ каждый год 23 июня отмечают День балалайки. Она является одним из самых известных русских народных инструментов. Первое документальное упоминание о балалайке произошло 23 июня 1688 года. Музыкальный инструмент использовали казаки.

Расцвет игры на балалайке состоялся в 19 веке. Музыкант Василий Андреев создал несколько видов балалаек разного размера и тональности. Также ему удалось сформировать первый Национальный оркестр русских народных инструментов.

В праздник организуют концерты русской народной музыки, проводят открытые уроки, различные музыкальные фестивали и конкурсы.

День тайных посланий

Это загадочный праздник официально не учрежден. День тайных посланий довольно молодой, но уже получил свое распространение.

Тайные послания имеют разные формы, а также смысл. Раньше люди использовали шифры для писем, специальные чернила, а также применяли разные способы, чтобы передать тайные послания. Еще в разные времена людям приходилось искать смысл в природных явлениях, событиях — они пытались интерпретировать такие послания.

В этот день можно рассказать своим детям о разных способах зашифровывать информацию, поиграть с ними в игры, которые развивают внимание и воображение.

Именины

В этот день именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Василий и Илья.