23 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Всемирный день китов и дельфинов и День дачника в России. Также в этот день родился поэт-песенник Михаил Матусовский, написавший «Подмосковные вечера».

Всемирный день китов и дельфинов

Этот праздник появился в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел. На протяжении 200 лет люди охотились на китов, жестоко истребляя этот вид.

Сегодня убийство китов и торговля их мясом строго запрещены во всем мире. Однако угрозой для них остается отлов для океанариумов и цирков.

Для России Всемирный день китов и дельфинов имеет большое значение, поскольку в морях РФ живет несколько десятков видов этих млекопитающих, многие находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

День дачника в России

Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. По крайней мере, с ним связан ежегодный период жизни этих миллионов людей с апреля-мая по октябрь.

Понятие «дача», появившееся в стране XVIII веке, за несколько столетий трансформировалось. Сначала оно обозначало загородное имение, а затем — загородный дом и участок для отдыха. До настоящего времени дача сочетает в себе две стороны: возможность для отдыха за пределами шумного мегаполиса и возможность вырастить что-то собственными руками.

Антоний Громоносец

По православному календарю 23 июля вспоминают преподобного Антония Печерского, основавшего Киево-Печерскую лавру. Он родился в конце Х века под Черниговом, много странствовал, а вернувшись — поселился в пещере недалеко от Киева. К нему стали стекаться люди, вместе они вырыли большую пещеру под церковь, которая и легла в основу Киево-Печерской лавры.

На Руси в этот день прислушивались к грому, предсказывая по нему хороший улов или ливень. 23 июля называли еще днем ряски, маленьких растений на поверхности рек. Их вылавливали, скармливали птицам или использовали как удобрение.

День рождения поэта-песенника Михаила Матусовского

Матусовский родился 23 июля 1915 года в Луганске, в семье рабочих. Он учился в строительном техникуме, а затем работал на заводе. Тогда же начал писать стихи, которые публиковались в местных газетах и журналах.

Первая книга стихов Матусовского «Луганчане», написанная вместе с Константином Симоновым, вышла в 1939 году.

На стихи Матусовского написаны известные песни «Школьный вальс», «Подмосковные вечера», композиции к кинофильмам «Верные друзья», «Испытание верности», «Неподдающиеся».

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.