22 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

22 ноября в России отмечают День сыновей, День психолога и Матрену Зимнюю. Также будет празднование в честь иконы Божией матери «Скоропослушница».

День сыновей

Международный семейный праздник отмечают каждый год в один и тот же день — 22 ноября. В последнее время он набирает популярность, как Дни отца и матери.

Отмечать праздник могут все мужчины, поскольку они — чьи-то сыновья. Родителям рекомендуется поздравить своих детей с этим днем.

Особенно теплые слова говорят мужчинам, которые выбрали служить в армии, полиции или других силовых структурах. Важно помнить, что таким образом они исполняют гражданский долг перед своей страной.

День психолога

Это российский профессиональный праздник. Его отмечают каждый год 22 ноября.

Этот праздник молодой, его учредили только 10 октября 2023 года. Он посвящен психологам и другим специалистам, которые так или иначе связаны с этой сферой.

По последней информации российского правительства, в РФ работает примерно 7 млн психологов. Они ежедневно помогают жителям страны справиться с имеющимися проблемами. Главная задача праздника — напомнить людям, как важна эта профессия.

Празднование в честь иконы Божией матери «Скоропослушница»

Чудотворная икона Божией матери «Скоропослушница» хранится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Ее написали еще в X веке.

Через несколько веков после этого, в 1664 году, трапезарь Нил проходил мимо иконы и услышал, как от нее доносится голос. Он говорил, чтобы мужчина больше не посещал трапезную с зажженной лучиной. Но монах проигнорировал эти слова.

Однажды он снова посетил трапезную с зажженной лучиной и ослеп. Таково было его наказание.

Целыми днями трапезарь молился перед образом Матери Божией. Он просил простить его и вылечить.

«Скоропослушница» услышала, о чем ее просят, и простила Нила. После этого к нему вернулось зрение.

С тех времен икона называется «Скоропослушницей». В дальнейшем Нил использовал ее, чтобы оказывать милость людям и помогать исполнить прошения. Считается, что икона помогает всем, кто приходит к ней с верой.

Матрена Зимняя

Каждый год 22 ноября почитают память преподобной Матрены Царьградской. Она проживала в далеком V веке в Константинополе.

Когда Матрена была молодой, ее отдали замуж за богатого мужчину. У семьи появилась дочь.

Матрене понравилось посещать церковь. Там она много молилась и разговаривала со священниками.

Со временем девушка решила вести такой же образ жизни, как и они. Матрена занималась воздержанием и постилась. Муж был против этого.

Поэтому через некоторое время Матрена Зимняя ушла от супруга и дочки. Она углубилась в служение Богу, отдав девочку на воспитание знакомой. В женском монастыре Матрена Зимняя учила сестер благочестию.

На Руси также говорили, что с этого праздника начинается зима и приходят морозы.

Именины

22 ноября именины у Александра, Алексея, Антона, Виктора, Дмитрия, Ивана, Ильи, Иосифа, Константина, Порфирия, Семена, Тимофея и Федора.