22 многодетные семьи Ленинского округа получили выплату при рождении 3 ребенка

В нынешнем году в Подмосковье по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева расширили перечень мер соцподдержки для семей с детьми. Теперь многодетные семьи региона могут рассчитывать на выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего или последующих детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Выплату могут получить молодые родители в возрасте до 35 лет (включительно). Важный момент — данную меру поддержки могут оформить только родители, имеющие регистрацию в Московской области.

«Новую выплату уже получили 22 семьи Ленинского округа, что является существенной помощью семье в такой радостный момент», — рассказал начальник Ленинской соцзащиты Андрей Миков.

Выплата 300 тыс. рублей назначается при рождении ребенка в 2025 году и регистрации его рождения именно в Подмосковье. Заявление о предоставлении выплаты подается не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. При этом ребенок может быть рожден и в другом регионе, но должен быть зарегистрирован в ЗАГСе Московской области.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.