22 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

22 июня отмечают День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны и День позитивных медиа.

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

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22 июня в 4 часа утра в 1941 году без объявления войны нацистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. Враги нанесли массированный удар по военным и стратегическим объектам нашей страны.

Война шла на протяжении 1418 дней и ночей, СССР потерял около 27 млн человек. 8 мая 1945 года подписали Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Германию в войне поддерживали Румыния, Италия, через несколько дней присоединились Словакия, Финляндия, Венгрия. В кровопролитные бои вовлекли свыше 60 государств.

Каждый год в России 22 июня проводят памятные мероприятия, возложения цветов и венков к мемориалам и памятникам погибших воинов. Также в памятную дату организуют патриотические акции для детей и взрослых.

День позитивных медиа

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Каждый год 22 июня празднуют День позитивных медиа. СМИ непосредственно принимают участие в формировании общественного мнения и могут воздействовать на подсознание человека. Именно поэтому часто пишут, что они являются четвертой властью.

Эксперты отмечают, что самый большой отклик у читателей газет, радиослушателей и телевизионных зрителей вызывают материалы о природных катастрофах, крупных авариях, войнах, гибели людей. Они имеют большие рейтинги.

Но существуют и СМИ, которые рассказывают о событиях в позитивном формате. Часто журналисты выпускают репортажи, освещающие хорошие события, и передачи, рассказывающие о благородных поступках людей. Это помогает людям больше совершать добрых поступков.

Змеиный день

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Змеиный день у древних славян еще называли день Скипера Змея. Считается, что змеиный царь Скипер спрятал новорожденного Перуна. Его позже обнаружили и освободили другие божества.

Победу над змеиным царем одержал бог Перун. Славяне верили, что Скипер, который ненавидит весь род людской, со своим змеиным войском возвращается в Явь два раза в год.

Змеиный день считают днем начала змеиных свадеб. Змеи находили удобные места, где в дальнейшем и жили. Увидеть змею 22 июня считалось плохим предзнаменованием. Славяне верили, что змей нужно уважать и внимательно, с осторожностью за ними следить.

Именины

В этот день именины отмечают Иван, Рафаил, Кирилл, Александр, Марианна, Алексей.