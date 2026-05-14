В Одинцовском округе 16 мая пройдет «Ночь музеев в парке»

Акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Для жителей подготовили ночной экскурсионный поход «Тайны ночного леса» с осмотром природных и исторических объектов. Сбор участников в 19:00 у входной арки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одинцовские краеведы проведут авторскую познавательную экскурсию протяженностью 3,5 километра. Участники увидят русло реки Самынки, геологические образования, овраги и обрывы, старинные техногенные объекты, а также познакомятся с обитателями парка и их ночной жизнью.

«Одинцовский парк им. Ларисы Лазутиной — это самый настоящий музей природы и истории под открытым небом! Мы осмотрим русло реки Самынки, геологические образования, овраги и обрывы, старинные техногенные объекты, познакомимся с разнообразием обитателей парка и их ночной жизнью, с природными лесными сообществами», — выразил уверенность руководитель МОРОО «Краеведческое общество» Антон Кузнецов.

Организаторы также расскажут о бережном отношении к окружающей среде, древних племенах и культурах, находках археологов и покажут славянские курганные некрополи XI–XIII веков.

Продолжительность экскурсии составит 3–3,5 часа. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Дети допускаются только в сопровождении взрослых. Участникам рекомендуют одеться по погоде, взять фонарь, лучше налобный, палки для трекинга или скандинавской ходьбы и репеллент от клещей. Мероприятие состоится при любой погоде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.