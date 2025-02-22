22 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

22 февраля 2025 года отмечают Международный день поддержки жертв преступлений, Международный день энцефалита, День кошки и День Панкратия.

Международный день поддержки жертв преступлений

Дату «отмечают» 22 февраля по всему миру. Она была учреждена, чтобы привлечь внимание людей к тем, кто пострадал от криминала. Им тоже нужна реабилитация и сострадание.

Международный день поддержки жертв преступлений отмечают 22 февраля не просто так. Именно в эту дату в 1990 году власти Британии опубликовали «Хартию жертв преступлений».

День «отмечают» все, кто когда-либо подвергался преступлениям. Причем не важно, какой ущерб был нанесен — физический или психологический.

Международный день энцефалита

Международный день энцефалита не только известный во всем мире неофициальный праздник, но и весьма полезный. Его отмечают каждый год 22 февраля, чтобы рассказать общественности об этом инфекционном недуге и способах им заразиться.

Энцефалит — группа заболеваний, из-за которых воспаляется головной мозг. Также урону подвергается центральная нервная система.

Энцефалит можно подхватить во время прогулки, например, если укусил зараженный этим недугом клещ. Также болезнь нередко возникает при употреблении сырого молока буйволов, овец и коз.

День кошки

22 февраля День кошки отмечают в Японии. Несмотря на это, неофициальный праздник пользуется популярностью во всем мире. Он посвящен одному из наиболее популярных домашних питомцев.

В 1987 году сформировали исполнительный комитет Дня кошки. С того времени активисты призывают владельцев животных изучить любимцев. Например, ознакомиться с породой домашней кошки, ее повадками, угостить вкусными лакомствами.

22 февраля активно отмечают День кошки производители кормов и зоомагазины. Некоторые торговые точки проводят акции и розыгрыши в честь неофициального праздника.

День Панкратия

Эту дату в православной церкви учредили в честь преподобного Панкратия Печерского, прославившегося в XIII веке. Мужчина жил затворником в пещерах. Он вел аскетический образ жизни, и регулярно молился.

На Руси в День Панкратия была традиция — создавать лапти. Также в эту дату чествовали святого Никифора. Он был проповедником и пользовался почетом у народа.

У обычных людей даже шутка была на этот счет — два праведника делят праздник на двоих. Народ говорил: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы».

Именины

Сегодня именины у Василия, Геннадия, Ивана, Иннокентия, Петра и Тихона.