217 студентов посетили ярмарку трудоустройства в Губернском колледже Серпухова

На территории основного корпуса Губернского профессионального колледжа в Серпухове состоялась ярмарка трудоустройства. Подобные ярмарки центр занятости населения Московской области проводит не в первый раз, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Этот формат удобен как для учащихся, так и для работодателей. Первые получают возможность встретиться с кадровиками предприятий, познакомиться с вакансиями и условиями. Вторые могут присмотреться к потенциальным сотрудникам и, если студент производит хорошее впечатление, предложить ему заманчивые условия. Например, начать работать уже сейчас, совмещая обучение и трудовую деятельность.

Ежегодно Губернский колледж заканчивает порядка 600 человек по востребованным профессиям: учителя, повара, слесари, токари, сварщики, специалисты по ремонту автомобилей, кинологи. Уровень подготовки здесь традиционно хороший, так что предприятия конкурируют за потенциальных сотрудников. Вплоть до того, что предлагают работу еще до окончания обучения.

Свои вакансии представили 8 организаций, а посетили ярмарку 217 студентов. Более 50 из них поучаствовали в мастер-классе от центра занятости Подмосковья «Эффективное резюме».

По данным Минсоцразвития Московской области, на конец марта 2024 года на регистрационном учете с целью поиска подходящей работы состояли 9,4 тыс. жителей региона. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года их число уменьшилось на 50,9%.

В Мосстате подчеркнули, что заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 77,8 тыс. человек (из них 83,7% — рабочие профессии). Это на 29,5% больше, чем в конце марта 2023 года.

1,3 тыс. человек в Подмосковье сняли с регистрационного учета в связи с трудоустройством.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы в Московской области на конец марта 2024 года составил 0,2% (на конец марта 2023 года — 0,4%).