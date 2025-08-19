217 бродячих собак отловили на территории Солнечногорска с начала года

С начала года в городском округе Солнечногорск отловлено 217 собак без владельцев в рамках программы ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в прежнюю среду обитания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Собаку без владельца, которая не имеет бирки в ухе, в соответствии с поступившей заявкой, отлавливают ловцы и передают для проведения программы ОСВВ. Отлов абсолютно безопасен — животное привозят в приют, где, после карантина, стерилизуют, обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют от бешенства и отпускают на волю. Кроме того, сейчас на пожизненном проживании в приюте находятся 37 собак без владельцев, эти животные проявили агрессию.

«К сожалению, главной причиной увеличения числа бездомных собак остается человеческий фактор. Действующая программа является важным шагом в решение вопроса с беспризорными животными на территории нашего округа. Уже с начала текущего 2025 года в администрацию было направлено 117 заявлений относительно отлова бродячих собак», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Заявку на отлов собак без владельцев можно оставить по телефону горячей линии главы: 8(800)201-67-47 или отдела сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск: 8(496)263-13-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.