21,5 млрд руб инвестиций принесли Подмосковью нежилые объекты

Центр содействия строительству при правительстве Московской области, работу которого курирует Главгосстройнадзор региона, подводит итоги июля. Сегодня на сопровождении проектного офиса — 6 239 объектов (+339 за июль). Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

В течение месяца разрешение на ввод в эксплуатацию получили 142 нежилых объекта. Речь идет о логистических предприятиях, бизнеса в сфере потребительского рынка и услуг, объектов туристической сферы и культуры.

Инвестиции в реализацию этих проектов составили 21,5 млрд рублей, при этом для жителей Подмосковья создано 2750 новых рабочих мест.

Разрешение на строительство при сопровождении менеджеров ЦСС получили 252 объекта. Ожидается, что суммарный объем вложений в их строительство составит 34 млрд рублей.

Сегодня запустить свой проект застройщики Московской области могут всего за 5 минут и онлайн — для них реализован удобный цифровой инструмент. Подключиться к системе АИС ЦСС можно на любом этапе через Госуслуги, заполнив простую онлайн-форму и одним кликом дать согласие на получение всех необходимых услуг за себя.

Таким образом, бизнес получает бесплатное сопровождение персональным менеджером в течение всего срока реализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.