2,1 тыс нарушений правил пожарной безопасности выявлено в лесах Подмосковья

За первое полугодие лесная охрана в ходе патрулирования выявила 2 125 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Больше всего таких нарушений было зафиксировано на территории Волоколамского (505), Бородинского (184), Егорьевского (173) и Ступинского (140) лесничеств, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на землях лесного фонда — одна и приоритетных задач работников лесного хозяйства Московской области, поскольку нарушения приводят, зачастую, к весьма негативным последствиям», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Чаще всего нарушения пожарной безопасности, выявленные лесной охраной, связаны с разведением открытого огня в неположенных местах и во время режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на период действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности.

Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена по ст. 8.32. КоАП РФ: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.