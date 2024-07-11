21 сорт сыра производит крестьянско-фермерское хозяйство из Дмитровского округа

Ферма Рамиля Булатова функционирует в Дмитровском городском округе уже больше 30 лет. Хозяйство содержит крупный рогатый скот, лошадей и пони, коз и баранов, кроликов, а также гусей, кур и перепелов. Есть цех по переработке молока мощностью 600 т. в год. Хозяйство производит более 20 наименований молочной продукции, которая была признана лучшей в Подмосковье — ее отличает 100% натуральность и экологичность, высокое качество, сообщила пресс-служба администрации городского округа

КФХ активно участвует в госпрограммах, получает субсидии на поддержку семейных ферм и сыроделов. Так, два года назад хозяйство получило грант министерства сельского хозяйства Московской области. На эти средства Булатовы возвели модульную сыроварню, закупили современное российское оборудование и десятки голов крупного рогатого скота.

«„Свободный труд“ знают не только в нашем округе, но и далеко за его пределами. Продукция фермы уже неоднократно получала награды российского и международного уровня. В крестьянско-фермерском хозяйстве Рамиля и Ирины Булатовых трудится вся их семья — пятеро взрослых детей, две снохи и три зятя. Каждый на своем месте и четко знает, что делает. Только за прошлый год валовое производство молока здесь составило 1,4 т. Сыра здесь производят больше 300 кг в сутки, также более 18 наименований молочной продукции», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Сейчас в Подмосковье стартовал прием заявок на гранты для развития семейных ферм. Размер поддержки — до 30 млн рублей. Принять участие могут аграрии, которые работают в регионе не менее года и без задолженностей. Также важное условие — минимум 2 члена семьи руководителя хозяйства должны быть трудоустроены на ферме. Документы принимаются до 9 августа, а все подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.