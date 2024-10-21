21 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

21 октября — день, на который приходится не один важный момент в истории человечества. Этот день наполнен различными праздниками, значимыми событиями и памятными датами. Например, сегодня Россия отмечает День деловых женщин, а в мире — День разноцветных зонтов.

День деловых женщин России

21 октября в России отмечается День деловых женщин. Этот праздник призван отметить вклад и достижения женщин в сфере бизнеса и предпринимательства. В этот день проводятся мероприятия, посвященные актуальным вопросам карьерного роста и развития женщин, а также важности равенства полов в деловом мире.

Великая история и успехи женщин-лидеров становятся основой вдохновения и поддержки нового поколения деловых представительниц России.

Всемирный день профилактики йододефицита

21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицита. Это значимое событие призвано привлечь внимание общественности к проблеме недостатка йода в питании и его негативных последствиях для здоровья.

Йододефицит может привести к заболеваниям щитовидной железы, задержке умственного развития у детей и другим серьезным нарушениям. В этот день проводятся информационные кампании, мероприятия по пропаганде здорового питания и широкому доступу к йодированной соли.

Участие в обсуждении и поддержка инициатив по профилактике йододефицита помогут улучшить здоровье миллионов людей.

День разноцветных зонтов

21 октября — День разноцветных зонтов. Этот веселый праздник отмечается в разных странах мира, чтобы поддержать разнообразие, радость и яркость. В этот день люди носят зонты самых необычных расцветок и форм, чтобы создать веселое настроение. Кроме того, 21 октября — отличный повод провести пикник или прогулку под зонтами с друзьями и семьей.

В прошлом в этот день также отмечались важные исторические события и праздники, добавляя особую значимость этой дате.

Трифон и Пелагея

На 21 октября приходится день памяти святых Трифона и Пелагеи. Трифон был молодым римлянином, который пошел против язычества и принял христианскую веру. За это его схватили, пытали и казнили. Пелагея же была благородной женщиной, которая также стала христианкой и отвергла языческие обряды. Она была мученицей за свою веру.

В этот день христиане по всему миру вспоминают этих святых и молятся за их заступничество. Праздник Трифона и Пелагеи напоминает о верности своим убеждениям и готовности стоять за них до конца, несмотря ни на что.

Именины

Именины 21 октября отмечают Пелагея, Таисия, Мария, Трифон, Надежда, Урсула, Павел, Гилария, Татьяна, Николай, Дмитрий и Петр.