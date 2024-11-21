21 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день приветствий, Всемирный день телевидения, День отказа от курения и День бухгалтера в России.

Всемирный день приветствий

Дата призвана напомнить обществу о важности общения и сохранения мира, ведь любые конфликты можно решить диалогом, не применяя силу. Особенно это актуально в нынешнее время.

Праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в разгар холодной войны. Этот день был нужен в качестве протеста против международной напряженности.

Братья отправили добрые письма с приветствиями в разные концы мира. Они не были о политике, а лишь просили людей поприветствовать друг друга в этот день. Эту идею поддержали более чем в 180 странах.

Всемирный день телевидения

Праздник был провозглашен Генассамблеей ООН в 1996 году. Организация осознала важность и влияние телевидения, которое оно оказывает на умы по всей Земле, привлекает внимание к мировым конфликтам, передает информацию.

Эта дата посвящена больше общественной значимости телевидения, а не его техническому аспекту. Сегодня это символ связи и глобализации. В этот день государства обмениваются телевизионными программами о мире, экономике, социальном развитии.

День отказа от курения

Отмечается каждый третий четверг ноября в некоторых западных странах. Инициатором этого дня стало Американское онкологическое общество. В наше время табачная эпидемия — одна из главных угроз здоровью людей.

Согласно данным ВОЗ, в мире курением обусловлено 90% заболеваний раком легких, 75% — хроническим бронхитом, 25% — ишемической болезнью. Табак убивает половину людей, которые его вдыхают. Каждый год из-за этого умирают около 8 млн человек — из них 1,3 млн — пассивные курильщики. Эта дата отличный повод задуматься о своем здоровье и отказаться от курения.

День бухгалтера в России

Это профессиональный праздник специалистов в области бухгалтерского учета. Удивительно, но до сих пор его нет в официальном календаре праздников, но специалисты решили, что будут праздновать его 21 ноября. Именно в этот день бывший президент России Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете».

В некоторых регионах эта дата может отличаться. Например, День московского бухгалтера отмечается 16 ноября, а петербургского — 15 ноября. Также существует Международный день бухгалтерии — его празднуют 10 ноября.

Именины

Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.