21 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 21 мая во всем мире отмечают День космоса и День чая, а православные граждане чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Международный день космоса

Космос во все времена интересовал человечество, но чем больше о нем появляется информации, тем сильнее он увлекает собой великие умы всего мира. Инициатором празднования Дня космоса стал американский астронавт Эндрю Томас, который 21 мая 1998 года находился на орбите, на борту станции «Мир».

Каждый человек может отметить День космоса, выйдя на улицу в ночное время, чтобы полюбоваться бесконечными просторами неба и видимыми глазу небесными телами — звездами, телекоммуникационными спутниками и Луной.

Международный день чая

Праздник одного из незаменимых напитков современности — чая — ежегодно во всем мире отмечают 21 мая. Этот напиток известен с древности и пережил уже неисчисляемое количество экспериментов по поиску рецепта самого вкусного чая.

Официально День чая закрепился за датой 21 мая совсем недавно. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН учредила международный праздник, который может отметить любой желающий, пригласив близких и друзей на чашку ароматного напитка.

День апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Прихожане православной церкви 21 мая чтут память возлюбленного ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Его считают своим покровителем не только редакторы, писатели и издатели, но и те, кто продает книги или работает в бумажной промышленности.

В памятный день православные чтут память апостола, читают молитвы. Считается, что Иоанн Богослов может уберечь от пищевого отравления всех, кто к нему обратится в праздничный день.

День апостола начали праздновать в майский день, заметив, что ежегодно в одно и то же время на его могиле появлялся тонкий слой праха, который верующие собирали и исцелялись им от разных болезней.

Именины

Именины 21 мая празднуют Арсений, Иоанн, Пимен, Адриан и Иван.