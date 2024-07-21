21 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют металлургов. Можно съесть любимое вредное блюдо в честь Дня нездоровой пищи или отправиться на прогулку, отмечая Международный день водопадов.

День металлурга

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечается День металлурга. Он подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании.

Этот праздник отмечают доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики и кузнецы. В общем все те, кто как-то связан с черной металлургией.

Ежегодно в этот день сотрудникам предприятий вручают награды. Они также проходят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные церемонии.

День нездоровой пищи

В этот день можно побаловать себя любимой, но вредной едой и отказаться от диет.

Термин «вредная еда» ввел в оборот американский микробиолог и защитник здорового питания Майкл Джекобсон. К вредным продуктам относятся те, которые содержат много калорий и вредные для здоровья ингредиенты при минимуме пищевой ценности.

Потребление такой пищи время от времени не оказывает негативного влияния на здоровье, а вот регулярное поедание большого количества продуктов, считающихся нездоровыми, может привести к проблемам в организме.

Международный день водопадов

Праздник отмечается несколько раз в год. В мире нет двух одинаковых водопадов, но их можно разделить на типы в зависимости от их формы. Среди них есть такие, как классический, каскад, завеса, ленточный, многоуровневый, веерообразный, вуаль. Некоторые из водопадов могут появляться после таяния снега или дождя.

Водопады играют важную роль во многих культурах, как символ вечного движения, катализатор процесса обновления и регенерации. Они являются источником жизненной энергии и перерождения.

Празднование в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Данный христианский праздник имеет своим началом чудесное явление иконы в граде Казани в 1579 году. Икона представляет собой изображение Богородицы и Иисуса, которые обращены лицом к людям. Христос одной рукой благословляет, а другая его рука скрыта под хитоном.

Через некоторое время после покорения Казани царем Иваном Грозным, учреждения Казанской епархии и успешного распространения христианства магометане стали оказывать сильное сопротивление. Пожар 1579 года истребил половину Казанского кремля и прилегавшую часть города, огонь в кремле иноверцы расценили как гнев «русского Бога».

Казань постепенно после пожара начала вставать из руин. Недалеко от места начала возгорания строил дом стрелец Даниил Онучин. Его 9-летней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать ее икону, зарытую в земле. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец Матрона с матерью стали рыть в указанном месте и обрели святыню.

Венчание на царство родоначальника династии Романовых

В этот день 411 лет назад в России венчался на царство родоначальник династии Романовых — Михаил Федорович, которого избрал Земский собор в начале 1613 года.

Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями. Михаил Федорович был внучатым племянником первой жены Ивана Грозного Анастасии Захарьиной. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре.

Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Но в 1613 году в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Романов венчался на царство. С этого момента в стране фактически было два государя: Михаил и его отец — русский патриарх Филарет. Государственные дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении.

Человек впервые ступил на поверхность Луны

В 1969 году человек в первый раз ступил на поверхность Луны. На спутник Земли впервые вышел командир американского корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг.

Самая известная его фраза после данного деяния: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Модуль корабля прилунился к Морю Спокойствия на спутнике Земли 20 июля в 20:17 по Гринвичу. Армстронг спустился на поверхность в 02:56 21 июля, через некоторое время к нему присоединился второй астронавт Эдвин Олдрин. Камера, установленная снаружи модуля, транслировала выход на поверхность Луны.

День рождения художника Владимира Серова

Родился в 1910 году в селе Эммаус Тверской губернии. В 1931 окончил Всероссийскую академию художеств. В 1932–1933 годах учился в аспирантуре Института живописи, скульптуры, архитектуры в Ленинграде у Исаака Бродского.

Также 10 лет Серов преподавал в Академии художеств. Во время ВОВ, будучи председателем Ленинградского отделения Союза советских художников, работал в блокадном городе, участвовал в работе объединения «Боевого карандаша».

Был автором картин на историко-революционные темы, портретов, пейзажей, натюрмортов. Серов награжден многими государственными наградами.

Ему принадлежат иллюстрации к произведениям классиков: поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», роману Л. Н. Толстого «Война и мир», произведениям А. С. Пушкина, М. Горького и других. Еще он создал графическую серию к «Слову о полку Игореве».

Именины

Именины 21 июля отмечают Александр, Дмитрий, Николай и Федор.