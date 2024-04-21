21 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В России сегодня можно поздравить с профессиональным праздником главных бухгалтеров и мастеров пряничного дела. Также отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

День местного самоуправления в России

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Празднуется в РФ с 2013 года. Этот день в стране ввели для повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.

Дата празднования связана с днем издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной императрицей Екатериной II. Этот документ положил начало развитию отечественного законодательства о местном самоуправлении.

От эффективности деятельности органов местного самоуправления в стране во многом зависят состояние и совершенствование социнфраструктуры городов и поселков, обеспечение порядка в ЖКХ, благоустройство территорий и качество жизни граждан.

День главного бухгалтера в России

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Этот неофициальный профессиональный праздник был учрежден редакцией специализированного журнала «Главбух».

Он призван напомнить руководителям фирм и учреждений о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры.

День мастер пряничного дела в РФ

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На Руси пряник был нужен на всех важных вехах в жизни человека: праздники, свадьбы, рождение ребенка, важные события страны. Поэтому, по мнению учредителей Дня мастера пряничного дела, благодаря своей роли, пряник можно признать носителем культурного кода страны.

Сейчас в России возрождается профессия мастера пряничного дела. Самозанятые и ИП пополняют ряды ремесленников. В пряничной отрасли трудятся многодетные мамы, женщины в декрете, пенсионеры и подростки, данная профессия доступна и для людей с инвалидностью.

Эта дата связана с 1785 годом. В этот день императрица Екатерина II издала «Грамоту на права и выгоды городам Российской Империи», где были определены детали цеховых ремесленных отношений, и утвердила первую организованную структуру, защищающую интересы пряничников в Санкт-Петербурге: ремесленная Управа пряничного и конфетного цеха.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

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Этот день был утвержден Генассамблеей ООН. Праздник установили для подчеркивания важности возможностей творчества и инноваций в различных сферах деятельности человека на пути достижения задач, поставленных программой устойчивого развития.

ООН стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, систем образования к вопросу развития творческого мышления человека, созданию условий для реализации инноваций и внедрению их в разных сферах жизни. Именно это, с точки зрения организации, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.

День рождения изобретателя Ивана Кулибина

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Он родился 21 апреля 1735 года в селе Подновье Нижегородского уезда, в семье торговца. В юношеском возрасте Кулибин изучил слесарное, токарное и часовое дело. В 1767 году изобретатель создал часы, у которых в корпусе был механизм боя, музыкальный аппарат с несколькими мелодиями и маленький автоматический театр с движущимися фигурами.

С 1769 года он трудился на должности заведующего механической мастерской в Академии наук Петербурга, где возглавлял процессы производства различных станков и приборов для навигационных, астрономических и физических целей.

В 1772 году Кулибин изготовил и испытал модель 300-метрового одноарочного моста для установки на Неве. Также он изобрел фонарь-прожектор с отражателем из мелких зеркал, водоход для движения против течения, экипаж с педальным приводом и т. д.

Именины

В этот день именины отмечают Иван, Мария и Сергей.