Москвич несколько лет подглядывал за голой тещей через веб-камеру в спальне

Москвич взломал компьютер тещи и несколько лет копил ее голые фото на «облаке»

Москвич взломал веб-камеру на компьютере в спальне своей тещи и на протяжении нескольких лет копил голые фото и видео на своем диске. Супруга случайно обнаружила нюдсы мамы и подала на развод, рассказала SHOT 21-летняя пострадавшая Мария из российской столицы.

На момент инцидента она была замужем за 31-летним ИТ-специалистом Ильей. Брак длился три года, в течение которых пара жила в квартире вместе с матерью девушки.

Илья в какой-то момент заинтересовался 48-летней тещей.

Дождавшись, когда супруга и ее мать уйдут из квартиры, мужчина удаленно подключился к веб-камере в спальне тещи. Затем он следил за тем, как женщина раздевается и спит. Однажды нюдсы в облачном хранилище обнаружила супруга.

Выяснилось, что мужчина годами записывал мать Марии. Также он создал несколько папок с фото подружек тещи.

Мария выгнала Илью из дома, она просит мужчину вернуть 600 тыс. рублей, взятых взаймы у матери.

Семья написала заявление в полицию. Против Ильи могут возбудить уголовное дело по трем статьям — 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» УК России.

