200 новых камер установят у подъездов и на контейнерных площадках Солнечногорска

В рамках реализации программы «Безопасный регион» в городском округе Солнечногорск продолжается работа по установке камер видеонаблюдения. В текущем году специалисты уже смонтировали более 20 камер на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основная цель установки камер заключается в предупреждении несанкционированных сбросов мусора, контроле за состоянием и заполненностью контейнерных площадок. Полученная информация помогает регулировать график вывоза бытовых отходов совместно с региональным оператором.

«Кроме того, в рамках программы в этом году планируем монтаж еще 200 камер на входных группах жилых домов. Установка и содержание камер производится из местного бюджета и для жителей округа бесплатна. Отмечу, что все граждане могут получить записи с камер при необходимости, обратившись с соответствующим заявлением в администрацию округа. Все данные хранятся на серверах госуправления региональной безопасности Московской области», — подчеркнул замглавы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» охватывает всю Московскую область, объединяя камеры, установленные на улицах, придомовых территориях, автомобильных дорогах, мусорных площадках и внутри подъездов многоквартирных домов.

Данные, полученные с видеокамер, активно применяются для повышения уровня общественного порядка и общей безопасности региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.