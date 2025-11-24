20 школьникам Балашихи торжественно вручили их первые паспорта РФ

Торжественная церемония прошла в администрации Балашихи в понедельник. Глава городского округа Сергей Юров вручил 20 школьникам округа паспорта и значки «Движение первых», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Желаю вам расти достойными гражданами и патриотами свой страны. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой самые амбициозные цели, и у вас все получится», — сказал Сергей Юров.

Церемония прошла в рамках всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!». Ее цель — сделать момент получения первого паспорта по-настоящему торжественным, значимым и запоминающимся для подростков. Проект направлен на формирование у молодежи чувства ответственности, гордости за свою страну и осознанного отношения к гражданству.

Организатором проекта выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

Акция реализуется по всей стране и становится важным шагом в деле воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.