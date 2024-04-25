20 организаций были представлены на ярмарке вакансий в Люберцах

Традиционная ярмарка вакансий прошла накануне во Дворце спорта «Триумф» Люберец. Подобные ярмарки вакансий проходят в Люберцах два раза в год. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Делаем все возможное, чтобы помочь люберчанам в трудоустройстве, а нашим организациям — в подборе квалифицированных специалистов», — сказал глава округа Владимир Волков.

Он отметил, что в настоящее время уровень безработицы в округе составляет 0,15%. Это меньше, чем в начале года.

В ярмарке вакансий приняли участие представители более 20 организаций из Москвы и Подмосковья.

Также всех пришедших консультировали по вопросу реализации национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.