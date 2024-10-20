20 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

20 октября 2024 года отмечают День отца, День военного связиста, Международный день авиадиспетчера и Международный день ленивца.

День отца

Такой семейный праздник в РФ появился только в 2021 году. Каждый год День отца отмечают в третье воскресенье октября. В 2024 году он выпадает на 20 октября.

Ранее в России аналогичный «официальный семейный праздник» имели только матери. До 2021 День отца тоже отмечали, однако у него был неофициальный статус.

Уже несколько лет подряд в третье воскресенье октября во многих городах России проводят праздничные мероприятия. Например, организовывают конкурсы и фестивали для всей семьи.

День военного связиста

Профессиональный праздник у солдат ВС РФ отмечается каждый год в один и тот же день — 20 октября. С ним поздравляют всех, кто служит в соответствующих войсках.

День военного связиста отмечают 20 октября не просто так. Именно в этот день в 1919 году создали соответствующий род войск.

Международный день авиадиспетчера

Профессиональный праздник отмечают в первую очередь авиадиспетчеры. Однако с ним поздравляют и других сотрудников аэропорта.

20 октября выбрано датой праздника не случайно. В этот день в 1961 году создали Международную федерацию ассоциаций авиадиспетчеров (IFATCA). С тех пор к ней присоединились 137 членов.

Придумали дату, чтобы напомнить, насколько важна эта профессия для авиационной отрасли.

Международный день ленивца

Эту дату каждый год отмечают 20 октября. Международный день ленивца придумали, чтобы привлечь внимание жителей всего мира к этому необычному млекопитающему.

Его назвали так в честь особенностей поведения. Ленивцы крайне медленно двигаются. Так происходит из-за того, что питомец находится как бы в энергосберегающем режиме.

Ленивцы спят по 15-20 часов в день. Еда, которая попадает в организм, переваривается примерно 90 часов. Именно поэтому ленивец редко гуляет и большую часть времени сидит на дереве.

Именины

В этот день свои именины празднуют Марк, Иосиф, Николай, Леонтий, Сергей, Юлиана и Пелагея.