20 новых тротуаров появились на месте тропинок в Подольске по программе «Пешком»

В Подольске готовы 20 тротуаров на месте тропинок по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Пешком», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые участки появились недавно на улице Быковской, от домов 24а до 30а и проспекте Юных Ленинцев, 36. В августе завершат работы еще по двум локациям: остановка «Ст. Гривно поворот» к дому 49 по улице Симферопольской; мкр. Климовск, от дома 5/20 по улице Рощинской к автобусной остановке «Детский сад».

Всего до осени сделают более километра новых пешеходных коммуникаций, которые помогут жителям быстрее добираться до социальных объектов.

Ранее асфальт уже положили и установили бордюр по улицам Первомайской, Подольских курсантов, Кирова, Октябрьскому проспекту и Ленинградскому проезду.

Также работы велись по четырем адресам: ул. Юбилейная, д. 5; ул. Маштакова, д. 5; ул. Кирова, д. 58б; Ленинградский проезд, д. 11.

До конца благоустроительного сезона сделают еще семь пешеходных дорожек. Всего в этом году в городском округе проложат 24 тропы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.