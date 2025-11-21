20 ноября в Раменском состоялся финал фестиваля «Светофор собирает друзей»

Главной целью мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасного поведения на дороге.

На заключительном этапе фестиваля в борьбу за призовые места вели четыре лучшие команды ЮПИД (Юные помощники инспекторов движения), представляющие дошкольные отделения Ново-Харитоновской школы № 10, Дергаевской школы № 23, Ильинской школы № 26 и Раменской школы № 35 «Вектор успеха».

Поздравить дошколят с выходом в финал приехал глава Раменского округа Эдуард Малышев. «Обучение безопасному поведению на дороге нужно начинать с ранних лет, тогда из малышей вырастут внимательные и ответственные участники движения», — отметил он.

Глава округа пообщался с участниками команд-финалистов, пожелал всем ребятам успехов и поблагодарил за старания, ведь эти знания спасают самое главное — человеческие жизни!

Программа соревнований состояла из трех конкурсов: «Визитной карточки», «Домашнего задания» и проверки знаний правил дорожного движения с помощью настольной игры «Я — пешеход 2.0».

Оценивало выступления команд компетентное жюри в составе методиста Раменского дома учителя Натальи Бузенковой, инспектора пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» капитана полиции Татьяны Коренковой и директора дошкольного отделения Дергаевской школы № 23 Татьяны Скочиловой.

Малыши, несмотря на юный возраст, не только продемонстрировали высокий уровень знаний, но и проявили незаурядные творческие способности. Каждое выступление отличали оригинальность и артистизм. Неслучайно все они удостоились громких аплодисментов.

Нельзя не отметить гостеприимство и доброжелательность сотрудников дошкольного отделения Раменской школы № 1 (детский сад № 12), в здании которого уже не первый год проходят финальные этапы фестиваля «Светофор собирает друзей».

«Сегодняшние соревнования получились очень интересными и непростыми для работы жюри. Все команды показали себя с самой лучшей стороны, нашли новые оригинальные решения при выполнении конкурсов „Визитная карточка“ и „Домашнее задание“, проявили усидчивость, внимание и хорошие знания в игре „Я — пешеход 2.0“, — отметила Наталья Бузенкова.

«Такие мероприятия очень важны, поскольку помогают обеспечить безопасность наших детей. К тому же знания, полученные в раннем детстве, как правило, запоминаются на всю жизнь, а значит, наверняка пригодятся ребятам в будущем», — сказала начальник отдела дошкольного образования Комитета по образованию администрации Раменского округа Светлана Полотнова.

По результатам конкурса победителями в номинации «Знатоки ПДД» стала команда дошкольного отделения Дергаевской школы № 23, ребята из Ильинской школы № 26 одержали победу в номинации «Знатоки азбуки безопасности», лучшими в номинации «Для безопасности на дороге» стали представители Ново-Харитоновской школы № 10, а в номинации «Юные инспекторы дорожного движения» — Раменской школы № 35. Победители в каждой номинации получили почетные грамоты и полезные подарки от организаторов фестиваля.

