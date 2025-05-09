20-метровое Знамя Победы развернули в Волоколамске

Масштабную патриотическую акцию «Наша Великая Победа» запустили в Подмосковье. Волоколамск стал первым городом, где она прошла.

У подножия легендарного мемориала развернули огромное полотнище — символ несокрушимого духа и победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Размер знамени впечатляет: 10 метров в ширину и 20 метров в длину. Это не просто кусок ткани, а символ памяти, гордости и единства. Для участия в акции к мемориалу прибыли более 100 человек: ветераны, представители молодежных организаций, волонтеры, местные жители — все, кто чтит подвиг предков.

«Акция стала ярким выражением благодарности героям, отстоявшим свободу и независимость Родины», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Знамя отправится в путь по другим городам боевой славы Московской области. Кульминацией акции станет торжественное развертывание знамени на Поклонной горе в Москве.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.