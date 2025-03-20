20 марта в лесах Подмосковья открыт пожароопасный сезон

В связи с наступлением на территории Московской области устойчивой теплой погоды и возрастанием риска возникновения лесных пожаров, с 20 марта 2025 года на территории лесов Подмосковья открывается пожароопасный сезон, который продлится до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В этом году из-за малоснежной и аномально теплой зимы пожароопасный сезон в Подмосковье открывается достаточно рано. С сегодняшнего дня силы и средства комитета лесного хозяйства Московской области переведены в режим повышенной готовности. В зоне ответственности Комлесхоза находятся земли лесного фонда на площади почти 2 млн га, на которых стабильную обстановку обеспечивают 28 лесопожарных станций. Численность группировки лесных пожарных увеличена более, чем в два раза и составляет 1,2 тыс. человек», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

На случай осложнения лесопожарной обстановки в городских и муниципальных округах сформирован резерв тяжелой тракторной техники и для экстренного подвоза воды — резерв поливомоечных машин.

Под особым контролем объекты, граничащие с лесным фондом и подверженные угрозе природных пожаров — населенные пункты, СНТ, детские лагеря и иная инфраструктура.

Как всегда, весной особую опасность представляют палы сухой травы. Она легко горит, сильные ветра быстро разносят огонь, что создает угрозу населенным пунктам, объектам экономики и лесному фонду.

Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

Жители и гости региона должны быть внимательны при посещении лесов: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, не бросать непотушенные спички и окурки. Неосторожное обращение с огнем может привести к катастрофическим последствиям.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.