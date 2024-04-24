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20 кустов сирени высадили рядом с обновленным стадионом «Весна» в Подольске

В мкр Климовск Подольска рядом с недавно реконструированным стадионом «Весна» высадили 20 кустов венгерской сирени. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В мероприятии приняли участие председатель Горсовета Алексей Никулин, волонтеры и спортсмены округа. Саженцы высадили в землю и полили.⁣⁣⠀

Уже в эту субботу, 27 апреля, стартует акция «Лес Победы», в рамках которой высадят свыше 700 деревьев.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.